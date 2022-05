La Galerie Delobel présente Patricia Prat et Patricia l’Hirondel

La Galerie Delobel présente Patricia Prat et Patricia l’Hirondel, 1 juillet 2022, . La Galerie Delobel présente Patricia Prat et Patricia l’Hirondel

2022-07-01 – 2022-07-07 Patricia Prat et Patricia l’Hirondel s’associent pour vous proposer une exposition de créations de bijoux et de peinture sur le thème de la danse ainsi que avec des paysages marins et de montagne. Patricia Prat et Patricia l’Hirondel s’associent pour vous proposer une exposition de créations de bijoux et de peinture sur le thème de la danse ainsi que avec des paysages marins et de montagne. Patricia Prat et Patricia l’Hirondel s’associent pour vous proposer une exposition de créations de bijoux et de peinture sur le thème de la danse ainsi que avec des paysages marins et de montagne. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville