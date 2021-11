Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham La Galerie Delobel présente Pascal Benoît Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

La Galerie Delobel présente Pascal Benoît Ouistreham, 24 décembre 2021, Ouistreham. La Galerie Delobel présente Pascal Benoît Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham

2021-12-24 – 2022-01-02 Galerie Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham Calvados Ouistreham Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de Pascal Benoît à la Galerie Delobel.

En totale connexion avec la nature, Pascal Benoît s’inspire des paysages pittoresques des bords de mer bretons et normands pour réaliser ses aquarelles. Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de Pascal Benoît à la Galerie Delobel. En totale connexion avec la nature, Pascal Benoît s’inspire des paysages pittoresques des bords de mer bretons et normands pour… ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://www.caenlamer-tourisme.fr/ Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de Pascal Benoît à la Galerie Delobel.

En totale connexion avec la nature, Pascal Benoît s’inspire des paysages pittoresques des bords de mer bretons et normands pour réaliser ses aquarelles. Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Galerie Delobel Esplanade Lofi Ville Ouistreham lieuville Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham