La galerie Delobel présente Michel Thierry

2022-04-22 – 2022-04-28 Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de Michel Thierry à la Galerie Delobel.

Venez découvrir ou redécouvrir l'univers de Michel Thierry à la Galerie Delobel.

L'artiste présentera sa nouvelle collection de toiles et d'objets de décoration hauts en couleur sur le thème des enfants à la mer.

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
+33 2 31 97 18 63
https://www.caenlamer-tourisme.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-21

