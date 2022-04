La Galerie Delobel présente Martine Chardon et Gérard Fougeray Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados Ouistreham Calvados La Galerie Delobel vous propose de venir découvrir l’exposition double de peinture toutes techniques de Martine Chardon et Gérard Fougeray.

La Galerie Delobel vous propose de venir découvrir l'exposition double de peinture toutes techniques de Martine Chardon et Gérard Fougeray.

Le mot de l'artiste : «J'utilise la peinture à l'huile et l'acrylique pour réaliser mes œuvres sur toile et sur tissus. Depuis quelques années, je travaille la gravure sur bois, la technique de l'encre sur plexiglas, à la recherche de la couleur, des formes, des ressentis, des émotions…»

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://www.caenlamer-tourisme.fr/

