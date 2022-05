La Galerie Delobel présente l’association d’arts plastiques de Ouistreham

La Galerie Delobel présente l’association d’arts plastiques de Ouistreham, 17 juin 2022, . La Galerie Delobel présente l’association d’arts plastiques de Ouistreham

2022-06-17 – 2022-06-23 Exposition qui retrace le travail des élèves de l’école d’arts plastiques. nPeintures et dessins des adultes et enfants. Exposition qui retrace le travail des élèves de l’école d’arts plastiques. Peintures et dessins des adultes et enfants. Exposition qui retrace le travail des élèves de l’école d’arts plastiques. nPeintures et dessins des adultes et enfants. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville