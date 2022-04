La Galerie Delobel présente Gilles Marischael

2022-05-13 – 2022-05-19 La Galerie Delobel vous propose de venir découvrir l’exposition photographique de Gilles Marischael.

La Galerie Delobel vous propose de venir découvrir l'exposition photographique de Gilles Marischael.

Le mot de l'artiste : « L'essentiel de mes photographies sont en noir et blanc. Les choix de mes sujets sont surtout des paysages 'locaux'. La mer tout d'abord. De nombreux clichés ont été réalisés en «pose longue», principe photographique qui permet de créer une atmosphère particulière de tranquillité, de calme, reposante autour d'un sujet que l'on souhaite mettre en valeur : La digue de Courseulles, le phare de Gatteville, les cabines de Ouistreham Riva-Bella… »

