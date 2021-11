La Galerie Delobel présente Didier Butavand Ouistreham, 26 novembre 2021, Ouistreham.

La Galerie Delobel présente Didier Butavand Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham

2021-11-26 – 2021-12-02 Galerie Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham 14150

Exposition des oeuvres de Didier Butavand à la galerie Delobel.

On retrouve dans sa peinture à l’huile, la lumière, l’ombre et le subjectif. « J’aime peindre le ciel, la mer de Normandie et le peuple du désert.”

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63

dernière mise à jour : 2021-10-27 par