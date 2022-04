La Galerie Delobel présente Danièle Bernini et Joël Blanchon

2022-05-20 – 2022-05-26 Exposition de peintures et photographies.

“Dans mes photos la lumière de nuit ou de jour, les contrastes, les clairs obscurs sont toujours privilégiés. Il n’y a pas d’histoire prédéfinie mais plutôt une histoire à écrire “. J. Blanchon

"Je privilégie la peinture à l'huile depuis un certain nombre d'années mais je pratique aussi l'aquarelle, l'acrylique, le collage ou les techniques mixtes. Je mets souvent en scène des personnages de la vie d'aujourd'hui pris sur le vif et dans des moments de lâcher-prise. J'aime aussi représenter les beautés de la nature comme les oiseaux ou les papillons saisis en plein vol… " D. Bernini

"Je privilégie la peinture à l'huile depuis un certain nombre d'années mais je pratique aussi l'aquarelle, l'acrylique, le collage ou les techniques mixtes. Je mets souvent en scène des personnages de la vie d'aujourd'hui pris sur le vif et dans des moments de lâcher-prise. J'aime aussi représenter les beautés de la nature comme les oiseaux ou les papillons saisis en plein vol… " D. Bernini

