Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham La galerie Delobel présente Bea Madelenat et Caroline Sudre Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

La galerie Delobel présente Bea Madelenat et Caroline Sudre Ouistreham, 24 septembre 2021, Ouistreham. La galerie Delobel présente Bea Madelenat et Caroline Sudre 2021-09-24 – 2021-09-30 Galerie d’art Christian Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham Calvados Retrouvez une double exposition de peinture et sculpture à la galerie Delobel de Ouistreham.

Caroline Sudre exposera des pièces de tissage et de la poterie. Bea Madelenat proposera des peintures, acrylique multi-techniques avec apposition de diverses matières empreintes de couleurs et poésie. Retrouvez une double exposition de peinture et sculpture à la galerie Delobel de Ouistreham.

Caroline Sudre exposera des pièces de tissage et de la poterie. Bea Madelenat proposera des peintures, acrylique multi-techniques avec… +33 2 31 97 18 63 https://www.caenlamer-tourisme.fr/ Retrouvez une double exposition de peinture et sculpture à la galerie Delobel de Ouistreham.

Caroline Sudre exposera des pièces de tissage et de la poterie. Bea Madelenat proposera des peintures, acrylique multi-techniques avec apposition de diverses matières empreintes de couleurs et poésie. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Galerie d’art Christian Delobel Esplanade Lofi Ville Ouistreham