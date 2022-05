La Galerie Delobel présente Bea Madelenat et Caroline Sudre, 8 juillet 2022, .

La Galerie Delobel présente Bea Madelenat et Caroline Sudre

2022-07-08 – 2022-07-14

Exposition de peinture, sculpture, poterie et tissage. nBéatrice Madelénat, artiste peintre et Caroline Sudre, sculptrice et potière, vous invitent à découvrir leur univers onirique et coloré au travers de toiles peintes à l’acrylique et d’objets fabriqués en terre cuite émaillée ainsi que des accessoires tissés.

Exposition de peinture, sculpture, poterie et tissage.

Béatrice Madelénat, artiste peintre et Caroline Sudre, sculptrice et potière, vous invitent à découvrir leur univers onirique et coloré au…

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63

Exposition de peinture, sculpture, poterie et tissage. nBéatrice Madelénat, artiste peintre et Caroline Sudre, sculptrice et potière, vous invitent à découvrir leur univers onirique et coloré au travers de toiles peintes à l’acrylique et d’objets fabriqués en terre cuite émaillée ainsi que des accessoires tissés.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par