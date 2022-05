La Galerie de la Nuit à Dijon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

La Galerie de la Nuit à Dijon Salle de La Coupole 1 Rue Sainte-Anne Dijon

2022-05-06 13:00:00 – 2022-05-15 20:00:00

Dijon Côte-d’Or EUR La Galerie de la Nuit sera visible à Dijon du 2 mai au 15 mai 2022. Ouverte à tous, gratuite et sans réservation l’exposition se tiendra dans la salle de la Coupole au 1 rue Sainte Anne, en plein centre-ville. Visites guidées de l’exposition chaque jour à 18h Accès gratuit, durée 45 min.

Après chaque visite guidée, un complément de 15 mn sera consacré à une création ou un artiste de la collection. Le thème sera différent à chaque séance. Conférences “Comment représenter la Nuit en arts” :

Chaque samedi et dimanche à 16h (Accès gratuit, durée 45 min.) Informations complémentaires : contact@galeriedelanuit.com contact@galeriedelanuit.com https://www.galeriedelanuit.com/ La Galerie de la Nuit sera visible à Dijon du 2 mai au 15 mai 2022. Ouverte à tous, gratuite et sans réservation l’exposition se tiendra dans la salle de la Coupole au 1 rue Sainte Anne, en plein centre-ville. Visites guidées de l’exposition chaque jour à 18h Accès gratuit, durée 45 min.

Chaque samedi et dimanche à 16h (Accès gratuit, durée 45 min.) Informations complémentaires : contact@galeriedelanuit.com

