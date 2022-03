La Galerie d’Art Villefranche-du-Périgord: Exposition de peinture Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

2022-03-03 – 2022-03-27

La Galerie d'Art expose les oeuvres de Juan Frutos, inspirées de son pays d'origine et de son histoire personnelle. On y découvre l'admiration qu'il porte à l'oeuvre de Frida Kahlo ainsi qu'au célèbre révolutionnaire Emiliano Zapata. Ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h. +33 6 56 74 04 93

