La galerie d’art Delobel présente l’exposition “Flânerie en côte normande” de Jacques Deshaies Ouistreham, 31 janvier 2023, Ouistreham .

La galerie d’art Delobel présente l’exposition “Flânerie en côte normande” de Jacques Deshaies

Esplanade Lofi Galerie d’art Delobel Ouistreham Calvados Galerie d’art Delobel Esplanade Lofi

2023-01-31 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-09 18:00:00 18:00:00

Galerie d’art Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham

Calvados

Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres de Jacques Deshaies, célèbre peintre normand.

Une vingtaine de toiles seront exposées.

Jacques Deshaies n’a cessé dans sa jeunesse artistique de retranscrire son environnement proche et quotidien. Des êtres, des paysages qui constitueront la base de ses interrogations futures et qui chemineront tout au long de son œuvre.

Dans la facture de ses toiles, on ressent une savante construction. Les touches abstraites se

juxtaposent jusqu’à l’apparition du sujet. Dans ses formats, tantôt imposants ou plus modestes,

Jacques Deshaies travaille très souvent par séries, dans lesquelles il s’identifie aux hommes qu’il peint, que ce soit le monde ouvrier, paysan, les peuples en guerre ou les thèmes mythologiques…

Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres de Jacques Deshaies, célèbre peintre normand.

Une vingtaine de toiles seront exposées.

Jacques Deshaies n’a cessé dans sa jeunesse artistique de retranscrire son environnement proche et quotidien. Des êtres, des paysages qui constitueront la base de ses interrogations futures et qui chemineront tout au long de son œuvre.

Dans la facture de ses toiles, on ressent une savante construction. Les touches abstraites se

juxtaposent jusqu’à l’apparition du sujet. Dans ses formats, tantôt imposants ou plus modestes,

Jacques Deshaies travaille très souvent par séries, dans lesquelles il s’identifie aux hommes qu’il peint, que ce soit le monde ouvrier, paysan, les peuples en guerre ou les thèmes mythologiques…

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63

Galerie d’art Delobel Esplanade Lofi Ouistreham

dernière mise à jour : 2023-01-27 par