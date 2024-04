La galerie d’art Delobel présente l’exposition de peintures et sculptures Cordillet et Caillavet Galerie d’art Delobel Ouistreham, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi

Exposition de Peinture et Sculpture

C’est sur toile que Nicole Cordillet exprime sa passion de la nature ours polaire, lynx, loup, chevaux se font peindre avec tendresse. Sa peinture est une ode à la nature et aux animaux.

Alain Caillavet créé des sculptures en la pâte de marbre, matière qu’il fabrique lui-même en se servant de poudre de marbre mélangée à de la colle. Après avoir modelé sa pièce, la sculpture est ensuite poncée, enduite, et peinte en plusieurs couches. Il s’agit d’un travail sur l’ombre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-11

Galerie d’art Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

