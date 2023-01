La galerie d’art Delobel présente « Exotica » l’exposition de Ryvale, Koni&Co et Pascal Minart Ouistreham Ouistreham Catégories d’Évènement: Calvados

2023-01-19 – 2023-01-29

Calvados Ce trio d’artiste présentera une exposition variée : Dessin, peinture, collage et art numérique.

mercredi 25 janvier de 10h à 11h30 atelier d’art pour enfant (sur inscription). Ce trio d’artiste présentera une exposition variée : Dessin, peinture, collage et art numérique.

mercredi 25 janvier de 10h à 11h30 atelier d’art pour enfant (sur inscription). ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 Galerie d’art Delobel Esplanade Lofi Ouistreham

