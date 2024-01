La galerie d’art Delobel présente « Cadrage(s) » Galerie d’Art Christian Delobel Ouistreham, vendredi 1 mars 2024.

Vendredi

La galerie d’art Delobel présente l’exposition « Cadrage(s) »

Quand peinture et photographie se confondent… Exposition des peintures d’Alexis Defortescu et photographie d’Olivier Gherrak.

Galerie d’Art Christian Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-14 18:00:00



