La Galerie d’Art de Villefranche: conférence d’histoire de l’art la Rose du Quercy Villefranche-du-Périgord

2021-11-25 17:30:00 – 2021-11-25

Villefranche-du-Périgord Dordogne Villefranche-du-Périgord Conférence du 25 novembre à 17h30 “La rose du Quercy”

La Rose du Quercy est un ornement de pierre apparu dans une chapelle de la Cathédrale de Cahors en 1484 à l’initiative de l’évêque Antoine d’Alamand.

D’où vient cet ornement sculpté ?

Quelle est sa signification ?

