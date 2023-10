Exposition « Construire – Dietmar Feichtinger Architectes » La Galerie d’Architecture Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Exposition « Construire – Dietmar Feichtinger Architectes » 13 – 15 octobre La Galerie d’Architecture Entrée libre / gratuit

L’agence Dietmar Feichtinger Architectes met en lumière le plaisir de construire et rend hommage à tous ceux qui participent à la création d’une œuvre architecturale : ouvriers, artisans, ingénieurs, maîtres d’ouvrage et architectes. La structure, élément essentiel de la construction, caractérise ses projets. Elle crée des opportunités inattendues et surprenantes. Son assemblage sur site fait partie du processus. La fascination de l’agence pour ces moments clés est présentée à travers des films et des illustrations. L’approche constructive est évidente dans le travail de l’agence. Les bâtiments ainsi que les ponts et passerelles réalisés en témoignent. Légère et précise, la structure tient une place prépondérante dans la composition. Tous les organes techniques sont apparents – ventilation, fluides, électricité – ils deviennent des éléments qui organisent l’espace et témoignent de l’implication des ouvriers. La minutie apportée aux détails requiert la compétence des artisans, elle met en avant leur savoir-faire.

Le langage architectural est direct et puissant : une matérialité brute et apparente rend la composition lisible et apaise les espaces. Elle facilite les futures adaptations et encourage le réemploi. Éclairage et ventilation naturels, efficacité énergétique sont depuis l’origine de l’agence des pratiques rigoureusement appliquées. Légèreté et transparence sont omniprésentes.

La Galerie d’Architecture 11 rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France 0149966400 http://www.galerie-architecture.fr/ https://www.instagram.com/lagaleriedarchitecture/?hl=fr La galerie d’architecture est un espace d’exposition dédié à l’architecture contemporaine et aux domaines qui lui sont proches. Située dans le quartier du Marais, la galerie offre à ses nombreux visiteurs un espace vivant qui change d’atmosphère au rythme des diverses expositions.

Depuis son inauguration en 1999, la galerie soutient et diffuse, à travers ses expositions, la création architecturale actuelle, en alternant la production de la jeune génération avec celle d’architectes, paysagistes ou designers confirmés du monde entier. métro Hotel de Ville, Rambuteau, Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T11:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

