« LA GALERIE » CIRQUE

16 mars 2023
6 EUR

> Avec Adam Strom, Antoine Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline Bonanni, Vladimir Lissouba et William Poliquin-Simms

> Mise en scène, Olivier Lépine

> Scénographie, Julie Lévesque

> Lumières, Bruno Matte

> Musique, Marie-Hélène Blay

> Costumes, Emilie Potvin

> Production, Machine de Cirque (Témal productions) Quand le cirque envahit le musée Ne ratez pas la tournée exceptionnelle en France de cette troupe québécoise ! Dans ce spectacle, sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une exposition monochrome. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs.

Se moquant allègrement des conventions, ces personnages aussi loufoques que touchants explorent avec avidité l’envers du décor. Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité ! BILLETTERIE :

> Sur internet : https://www.vostickets.eu/billet?id=AGDE_SAISON_CULTURELLE

> Direction des Affaires Culturelles -Maison du Coeur de Ville d'Agde-Rue Louis Bages, du lundi au vendredi de 9h à 12h

