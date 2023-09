exposition Henri Caubel La Galerie Chapleau Le Croisic, 16 septembre 2023, Le Croisic.

exposition Henri Caubel 16 et 17 septembre La Galerie Chapleau entrée libre

La galerie Chapleau présente l’exposition « Papiers découpés, déchirés, collages » d’Henri Caubel.

Né à Paris en 1926, Henri Caubel passe son enfance à Saint-Côme-d’Olt, sort de l’école des Arts Décoratifs à Paris avec un 1er prix, puis poursuit ses études dans un atelier d’architecture de l’école des Beaux-Arts. Il exerce le métier d’architecte jusqu’à l’âge de 72 ans, réalisant notamment la Zac Front-de-Seine, un des plus gros chantiers immobiliers de Levallois. C’est en arrivant à la retraite qu’il commence à s’intéresser au travail d’un de ses amis : Claude Pélieu, poète collagiste qui fait partie du groupe de la Beat Generation.

De 2001 à 2014, année de son décès, il travaille, cherche et trouve un langage coloré et « architecturé », à l’aide de collages de papiers encrés. C’est une partie de ses recherches graphiques et picturales, encore jamais exposées, qui fait l’objet de cette exposition : son processus créatif consiste à utiliser du papier de riz chinois, de l’encrer, de le faire sécher, puis de le découper, l’assembler et le coller.

La Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

