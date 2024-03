La galerie Ceysson & Bénétière présente l’exposition « Nothing Net » de Trudy Benson à Lyon Galerie Ceysson Lyon, mardi 12 mars 2024.

Les peintures de Trudy Benson se reconnaissent à leur méthode, révélée à quiconque souhaite les observer en profondeur. Toile brute et aérographe en sont les composants de base. Trudy Benson pulvérise, à grands traits ou selon un griffonnage conscient, puis ajoute des structures remplies d’une couleur unie, qui masquent la surface et lui donnent mouvement grâce à des formes dynamiques. Elle se sert souvent d’une poche à douille pour tracer des lignes, ce qui confère à la surface peinte une autre dimension, en termes de profondeur et de mouvement. Le contraste entre la pulvérisation délicate et la peinture épaisse, semblable à un glaçage de pâtisserie, donne à l’espace une tonalité dramatique. En adoucissant le rendu, les plans rectilignes se détachent de la surface, aiguisant davantage la vision. Les surfaces physiques s’imposent par leur présence. Il est essentiel de distinguer la forme substantielle ancrée et l’atmosphère éthérée pour comprendre ce qui imprègne le travail de Trudy Benson à la fois d’une puissance exubérante et d’un côté aérien.

Galerie Ceysson 21 rue Longue 69001 Lyon Terreaux Lyon 69001 Métropole de Lyon