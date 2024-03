La galerie Ceysson & Bénétière présente l’exposition « Medley » de Tania Mouraud à Saint-Etienne Galerie Ceysson & Bénétière Saint-Étienne, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-16 10:00

Fin : 2024-03-16 18:00

Medley présente l’oeuvre plurielle, puissante et engagée de Tania Mouraud. Des pièces

historiques y dialoguent avec des recherches récentes, depuis les Black Power des années

1980 jusqu’aux Shmues que l’artiste explore depuis 2019. Certaines pièces, telles que Trap

(1990), de la série des Black Continent, y sont présentées pour la première fois en France.

Les langues déliées et acérées créées par l’artiste, sous la forme d’impressions, de gaufrages,

de bas-reliefs et d’une peinture murale, côtoient des paysages sombres, saturés ou

immaculés. Besod, la performance que l’artiste active, mêle phrases, images, chants d’oiseaux,

cris d’animaux, bruits d’armes à feu et cris scandés en manifestation. Elle vient tracer un fil

rouge qui relie les oeuvres, comme une interrogation constante : quelles relations

choisissons-nous d’avoir avec ce qui nous entoure ?

Galerie Ceysson & Bénétière 10 rue des Aciéries, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire