« Unpredictable Times » de Sirine Fattouh 18 novembre – 14 décembre La Galerie, centre d’art contemporain Entrée libre

« Unpredictable Times » est un projet en quatre volets sur le rapport de Sirine Fattouh à Beyrouth, dont le second volet — le film Behind the Shield — dresse un portrait filmique de la ville à travers une caméra embarquée fixée au pare-brise de sa voiture. Ces prises de vue à la dashcam documentent les moments clés de l’histoire récente du pays : les révoltes populaires d’octobre 2019, le confinement de la pandémie de Covid-19, ou l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020.

Présentée au sous-sol de La Galerie, l’installation « Unpredictables Times » se déploie en une réflexion intime et politique, dans laquelle se rencontrent la vidéo Behind the Shield et une série de dessins réalisés entre 2019 et 2021. Un espace où Sirine Fattouh propose « de rejouer le passé, de [se] le réapproprier avec une distance critique et de parler de [son] histoire personnelle tout en la confrontant à l’histoire du Liban, celles des guerres et de l’exil » .

Cette exposition est programmée dans le cadre du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec.

La Galerie, centre d’art contemporain 1 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-12-14T14:00:00+01:00 – 2023-12-14T18:00:00+01:00

art visuel art contemporain

Behind the Shield, 2022

Courtesy de l’artiste

© Adagp, Paris, 2023