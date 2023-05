Vernissage « Épatez La Galerie ! » La Galerie, centre d’art contemporain, 10 juin 2023, Noisy-le-Sec.

Chaque année, La Galerie, centre d’art contemporain d’intérêt national de Noisy-le-Sec présente « Épatez La Galerie ! », une exposition qui témoigne de son approche de la pédagogie et des partenariats développés tout au long de la saison. Réalisée dans des conditions professionnelles, elle permet de montrer et de réactiver les propositions des artistes intervenantes, Sarah Nefissa Belhadjali et Laure Wauters, lors des ateliers menés autour des expositions depuis le mois de septembre. Cœur vivant de l’action éducative du centre d’art, ces ateliers permettent aux jeunes Noiséen·ne·s de découvrir les œuvres, le travail et la pensée des artistes contemporain·e·s par la discussion et la pratique.

« Épatez La Galerie ! » met aussi en avant l’ensemble des projets développés en dehors des murs de La Galerie. Conçus et menés par des artistes, ils offrent une expérience sensible qui privilégie l’échange et la création en commun. Se déroulant sur un temps long, avec les habitant·e·s, les personnes qui fréquentent Noisy-le-Sec et les associations, ces projets d’action culturelle créent un lien fort et favorisent le dialogue entre le centre d’art, les artistes, les publics et les acteur·rice·s du territoire.

« Épatez La Galerie ! » s’inscrit dans le projet éducatif et global initié par la Ville de Noisy-le-Sec, dont la finalité est de mettre en œuvre la politique éducative du territoire. Il concerne les différents temps de la vie de l’être humain, de la naissance à l’entrée dans la vie active : le temps familial, le temps scolaire, le temps périscolaire, le temps libre, vacances et vie quotidienne.

La Galerie, centre d’art contemporain 1 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Atelier « Êtres foliaires », dessin d’une séance découverte conçue par Sarah Nefissa Belhadjali, artiste intervenante à La Galerie de Noisy-le-Sec, 2023