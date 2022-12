Finissage de l’exposition « Hedy Lamarr – The Strange Woman » La Galerie, centre d’art contemporain Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

Finissage de l’exposition « Hedy Lamarr – The Strange Woman » La Galerie, centre d’art contemporain, 21 janvier 2023, Noisy-le-Sec. Finissage de l’exposition « Hedy Lamarr – The Strange Woman » Samedi 21 janvier 2023, 18h00 La Galerie, centre d’art contemporain

Entrée libre

Concert de Kinky Muppet La Galerie, centre d'art contemporain 1 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

16h30 : visite de l’exposition

18h : concert de Kinky Muppet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:00:00+01:00

2023-01-21T19:00:00+01:00

