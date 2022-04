La galerie Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

du jeudi 28 avril au vendredi 29 avril à Carré Sévigné

Pour la nouvelle création de cette remarquable ‘Machine de cirque’ québécoise, tout se joue dans une galerie d’art contemporain. Dans un environnement minimaliste et immaculé blanc sur blanc qui va rapidement être éclaboussé de couleurs, et d’une folle créativité ! Sous la direction du metteur en scène Olivier Lépine, ces sept artistes de cirque d’envergure internationale et cette musicienne multi-instrumentiste électrisante mêlent haute voltige, acrobaties, jonglage et envolées spectaculaires à la barre russe….

29€/26€/24€

Cirque. Compagnie Machine de Cirque. Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T21:30:00;2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T21:30:00

