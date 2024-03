La galerie Camille Pouyfaucon présente l’exposition « Inside Out » de Ben Arpéa Galerie Camille Pouyfaucon Paris, mardi 26 mars 2024.

La galerie Camille Pouyfaucon présente l’exposition « Inside Out » de Ben Arpéa Galerie Camille Pouyfaucon Paris 26 – 30 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-26 11:00

Fin : 2024-03-30 18:00

Ben Arpéa présente « Inside Out », sa nouvelle exposition personnelle à la galerie Camille Pouyfaucon du 28 mars au 4 mai 2024.

Cette exposition marque une évolution significative de la pratique de Ben Arpéa vers le design avec la création d’une ligne de mobilier capsule. Extensions tangibles de son langage artistique, les pièces présentées naviguent entre la sculpture et le design, intégrant l’art dans l’espace domestique et dans l’intimité du foyer.

Ben Arpéa investira la galerie pour créer un espace intime à l’image de son univers. Le titre « Inside Out » fait référence aux intérieurs de Ben Arpéa, souvent dépeints dans ses tableaux, mais explorés de façon plus concrète pour cette exposition via la création de meubles. Mais aussi à l’extérieur, cette nature qui lui est chère, incarnée ici par les tableaux de paysages spectaculaires baignés de chaleur et de lumière. Ainsi, le visiteur déambule dans l’espace de la galerie tel un invité dans une maison d’été. Du salon, il observe la vue sur mer, au loin la nature et un terrain de tennis. En créant une ligne de design, Ben Arpéa étend son expression artistique à l’aménagement de l’espace. « Inside Out » devient ainsi une exploration sensorielle où l’art dépasse son rôle traditionnel pour devenir une expérience immersive.

