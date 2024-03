La galerie Bigaignon présente l’exposition « De Prime Abord » de Yannig Hedel Galerie Bigaignon Paris, mardi 5 mars 2024.

La galerie Bigaignon présente l'exposition « De Prime Abord » de Yannig Hedel Galerie Bigaignon Paris 5 – 9 mars

2024-03-05 11:00

2024-03-09 19:00

La galerie Bigaignon présente du 25 janvier au 9 mars 2024 « De Prime Abord », troisième exposition monographique de l'artiste Yannig Hedel.

monographique de l’artiste Yannig Hedel. 5 – 9 mars 1

Cette exposition, qui se concentre sur les prémices de l’œuvre de cet artiste français réputé pour son travail sur la lumière et ses tirages particulièrement épurés, présente pour la première fois une sélection resserrée de ses tout premiers travaux, étalés sur une période de dix ans, de 1976 à 1986.

Yannig Hedel naît à Saint-Nazaire en 1948. Passionné d’architecture, il s’installe à Lyon âgé de 22 ans et déjà parcourt la ville à l’affût de jeux d’ombres et de lumières. Face à la rapidité qui caractérise la Ville des Lumières, l’artiste capture les impressions de suspension. Il pérennise le partage des constructions humaines avec les étendues célestes, comme « graphismes incertains », échos à des souvenirs inconscients. Initialement dessinateur, il réalise ses premiers tirages, fait ses gammes et développe peu à peu en chambre noire une habilité qui fera de lui un maître-tireur.

Avec une quarantaine d’expositions personnelles à son actif, les oeuvres de Yannig Hedel enrichissent désormais de nombreuses collections privées françaises et internationales, ainsi que celles de prestigieuses institutions publiques. Un ensemble de tirages et sculptures est également visibles jusqu’au 4 février dans l’exposition événement « Épreuves de la Matière » à la Bibliothèque nationale de France.

Galerie Bigaignon 18 rue du Bourg-Tibourg, 75004 Paris