La Galerie Aurora fait son show! Edition 2 Monségur, 5 mars 2022, Monségur.

EUR 0 0 Pendant deux jours la Galerie Aurora fait son show! Rendez-vous à la salle des fêtes de Monségur pour une exposition de peintures et de sculptures avec 25 artistes présents, concerts, démonstration de pouring et une œuvre à gagner!

Soyez au rendez-vous et laissez vous porter et emporter par l’art et la musique…

