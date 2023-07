Cet évènement est passé Atelier de pratique artistique : Chaque beauvaisien habite et vit la ville à sa manière ! La galerie associative, 13 rue Henri Gréber, Beauvais Beauvais Catégories d’Évènement: Beauvais

Oise Atelier de pratique artistique : Chaque beauvaisien habite et vit la ville à sa manière ! La galerie associative, 13 rue Henri Gréber, Beauvais Beauvais, 4 juillet 2023, Beauvais. Atelier de pratique artistique : Chaque beauvaisien habite et vit la ville à sa manière ! 4 – 28 juillet La galerie associative, 13 rue Henri Gréber, Beauvais Entrée libre Atelier de pratique artistique Chaque beauvaisien habite et vit la ville à sa manière ! Du 4 au 29 juillet / Du mardi au vendredi / De 11h à 18h / Lieu : La Galerie Associative, 13 rue Henri Gréber L’association Hors Cadre invite Le Quadrilatère ! En résonance avec le parcours d’art contemporain Nos fières allures, des ateliers seront proposés à la Galerie Associative (13, rue Henri Gréber) par les médiateurs du Quadrilatère du 4 au 29 juillet pour réaliser ensemble un « atlas sensible » de Beauvais. Tout le monde est invité à participer ! Elaborées collectivement par des habitants de tous âges, les cartes sensibles révèlent le regard que portent les participants sur leur ville et leur quartier. Elles permettent de partager des perceptions intimes, témoignages, anecdotes et connaissances autour d’une pratique artistique (dessin, écriture, photographie…). Ouvert à toutes et à tous

Renseignements : reservations-quadrilatere@beauvais.fr / 06 81 98 79 25 Ce projet s'inscrit dans le cadre de « L'Été culturel », manifestation à l'initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

