Lyon Galerie Le Réverbère Métropole de Lyon La galerie a 40 ans ! La parole aux assistant.e.s Galerie Le Réverbère Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La galerie a 40 ans ! La parole aux assistant.e.s Galerie Le Réverbère, 16 octobre 2021, Lyon. La galerie a 40 ans ! La parole aux assistant.e.s

du samedi 16 octobre au jeudi 30 décembre à Galerie Le Réverbère

Une fois n’est pas coutume : fêter les 40 ans de la galerie en donnant la parole aux ancien(ne)s et actuel(le)s assistant(e)s qui nous accompagnent et entretiennent la flamme grâce à leur belle énergie. Dans le cadre de cette exposition, venez également découvrir un hommage à Jean-Claude Palisse, né à Paris en 1951, décédé le 4 juin 2021 à Bruxelles.

Entrée libre

Exposition collective Galerie Le Réverbère 38 rue Burdeau 69001 Lyon Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Galerie Le Réverbère Adresse 38 rue Burdeau 69001 Lyon Ville Lyon lieuville Galerie Le Réverbère Lyon