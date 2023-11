[La galerie 3.1] merle blanc La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse.

[La galerie 3.1] merle blanc 7 décembre 2023 – 4 février 2024 La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne Entrée libre et gratuite selon les règles sanitaires en vigueur

merle blanc

Avec Socheata Aing, et Élise Pic – Collectif Le commun des mortels

Vernissage le jeudi 7 décembre à 19h, en présence des artistes.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne, l’UCRM – Union Cépière Robert Monnier, le centre d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques de Saint-Gaudens, Le DITEP – Dispositif Institut Éducatif et Pédagogique de Saint Ignan ont initié une résidence à la campagne ouverte à deux artistes plasticiennes.

Pour sa première session, la résidence « Le coutumier » a accueilli Socheata Aing qui pratique la performance, fait l’expérience des lieux qu’elle traverse, met en mouvement des objets qu’elle fabrique et Élise Pic – Collectif Le commun des mortels – qui glane et accumule des photographies vernaculaires dont elle s’empare comme d’une matière première.

C’est dans la maison du parc, l’atelier-logement, à deux pas du château où travaillent les professionnels DITEP, qu’elles se sont installées. Un jour, elles se sont mises en cuisine avec les enfants et leur enseignante. Un autre, elles sont allées glaner des objets dans les brocantes alentour. Entre vacances d’esprit et création, elles ont laissé courir les mots et ont appréhendé ce qui les entourait. La vue belle et douce offrait des silences, la forêt épousait les respirations. Les circulations allant de l’usuel à la pratique plastique ont donné un souffle. « Merle blanc » s’est alors invité dans ce temps discret.

Les gestes de Socheata, auprès des coeurs silencieux des âmes des lieux, poursuivaient le motif de ses pas sur le plancher du château. Les images d’Élise, souples en apparitions douces, entraînaient ses regards. Elles s’aidaient à se perdre, à se donner toute latitude de saisir l’impalpable récit des histoires en suspens. Merle blanc comme un point d’interrogation. Quand les attitudes prennent formes.

Socheata Aing | Performance. Née à Dourdan (91) en 1993, Socheata Aing est une artiste performeuse et plasticienne diplômée de l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse (isdaT) en 2019. Elle travaille avec le corps et les héritages, les traditions – en particulier celles du bouddhisme – et leurs représentations. Dans ses performances, elle réactive des souvenirs de sa famille, des rituels, elle mime des manières d’habiter des lieux, et invite à se libérer d’histoires hautement intimes de manière collective.

Élise Pic – Le commun des mortels | Photographie. Élise Pic est l’un des deux membres du collectif Le commun des mortels basé à Toulouse, l’autre étant Jacques Barbier. Artistes collecteurs de photographies vernaculaires, ils interrogent la transformation de l’objet photographique sorti de son contexte initial ainsi que les gestes d’appropriation et de patrimonialisation. Leurs plaisirs et ambition sont d’aiguiser les regards !

collectif-lecommundesmortels.fr

VERNISSAGE

VISITES COMMENTÉES

Visiteur individuel

Accueil personnalisé, du mardi au samedi (heures d’ouverture de la galerie).

Groupes et scolaires

Visites commentées gratuites, sur inscription : contact.dav@cd31.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS

7, rue Jules Chalande – 31000 Toulouse

05 34 45 58 30

Métro – Ligne A Station Capitole, Esquirol

Vélo Toulouse – Station n°3 Rue de la Pomme

HORAIRES

Du mardi au mercredi de 10h à 17h.

Du jeudi au vendredi de 10h à 18h.

Le samedi de 12h à 18h.

Les dimanches 7 janvier et 4 février de 12h à 18h.

