Finissage d’exposition Bouquet Final ! Peinture en direct par Léo Chartier et Julien Jammes Jeudi 11 mai, 14h00 La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne Manifestation en accès libre et gratuite. Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

Tout public

En clôture de l’exposition collective « Bouquet Final ! » et dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines, les artistes Léo Chartier et Julien Jammes réalisent une peinture en direct sur la vitrine de La galerie 3.1.

Bouquet final !

Léo Chartier, Anne Desrivières, Julien Jammes, Virginie Laidin, Étienne Lescure, Joël Martial (L’affiche dans la rue), Roxane Vidalon.

Les 7 sept artistes invité.e.s. créent avec le paysage et l’espace public. Ils investissent le monde par leurs regards et leurs actions. Contempler, inventer et agir. L’exposition est un rituel collectif. Jaillissent et prolifèrent des émotions, des formes et des revendications plurielles. Un bouquet final ! Elle marque le temps d’avant et celui d’après, la fin d’un cycle et le début d’un autre, un nouveau départ tout comme une renaissance à construire ensemble.

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Programme complet

La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne 7 rue Jules Chalande 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.haute-garonne.fr/dossier/cultures-urbaines »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T14:00:00+02:00 – 2023-05-11T18:00:00+02:00

