[La galerie 3.1] Bouquet final ! La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne, 16 février 2023, Toulouse.

Entrée libre, les ateliers sont soumis à réservations

Avec Léo Chartier, Anne Desrivières, Julien Jammes, Virginie Laidin, Étienne Lescure, Joël Martial (L’affiche dans la rue), Roxane Vidalon.

La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne 7 rue Jules Chalande 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “mailto:contact.dav@cd31.fr”}]

Bouquet final !

Les 7 sept artistes invité.e.s. créent avec le paysage et l’espace public. Ils investissent le monde par leurs regards et leurs actions. Contempler, inventer et agir. L’exposition est un rituel collectif. Jaillissent et prolifèrent des émotions, des formes et des revendications plurielles. Un bouquet final ! Elle marque le temps d’avant et celui d’après, la fin d’un cycle et le début d’un autre, un nouveau départ tout comme une renaissance à construire ensemble.

Vernissage le 16 février à 19h

Léo Chartier | Microhouse painting. Peintre et DJ, Léo Chartier fusionne la peinture urbaine et la musique électronique répétitive. Ses compositions savantes, constituées de modules géométriques colorés, construisent des cités imaginaires peuplées d’humains robotiques. Trouverons-nous une place dans ce monde hallucinatoire ?

Anne Desrivières | Repenser (avec) les images. Anne Desrivières collecte des images et les détourne. Elle les contextualise sur d’autres supports et les associe avec ses propres images et textes. Avec des outils de reproduction tels que la sérigraphie et le tampon, elle présente les mécanismes de la manipulation des images mais aussi la liberté de jouer avec leurs sens cachés.

Julien Jammes | Être paysage. Le geste répétitif voire méditatif de Julien Jammes est une boucle continue. Il dessine, découpe, tisse des sillons paysagés entre réel et imaginaire, figuration et abstraction. Une immersion absolue dans le corps du paysage.

Virginie Laidin | Paysages intérieurs. Virginie Laidin délivre un geste à la fois tenu et ardent. Elle met en présence ses paysages intérieurs. Ils sont écrits, dessinés et sculptés. Ils sont apparitions, dialogues et jouissances. Les émotions forgent les paysages..

Étienne Lescure | Proliférations in-dé-finies. Les installations d’Étienne Lescure imposent leur mystère. Proliférations infinies et indéfinies, pops et alternatives, sont-elles en rêve à travers le miroir, une exploration extra planétaire ou le décor d’un film ?

Joël Martial (L’affiche dans la rue) | Agir ensemble. Les super baigneuses de Joël Martial bravent la Grande Odalisque d’Ingres. Super-héroïnes libres, elles surgissent dans les rues de Toulouse et font de la ville un espace d’expression partagé, une galerie ouverte.

Roxane Vidalon | Eco-éclosion. Roxanne Vidalon façonne des ensembles sculptés duels. La matière plastique récupérée s’amalgame au vivant. Elle ruissèle sur un bloc de pierre ou jaillit d’un œuf. Entre attraction et répulsion, son geste incisif interroge nos actes à l’aune de l’éco-responsabilité.

ÉVÉNEMENTS

Vernissage

Le jeudi 16 février à 19h.

Semaine des cultures urbaines

Peinture en direct, Léo Chartier + Julien Jammes

Le jeudi 11 mai

Nuit des musées

DJ Set de Léo Chartier et d’autres surprises…

Le samedi 13 mai

ATELIERS EN FAMILLE

Avec les artistes de l’exposition

Gratuits sur inscription, renseignements : contact.dav@cd31.fr

(à partir de 6 ans, 12 personnes max. par atelier)

Roxane Vidalon, Paysages plastiques (récupération, assemblage, sculpture)

Samedi 25 février, à 14h (durée 3h) vacances scolaires

Étienne Lescure Paysages infinis (créer une œuvre avec l’artiste / découpe, collage)

Samedi 4 mars, à 14h (durée 3h) vacances scolaires

Anne Desrivières, Paysages détournés (tampon, textes et images)

Dimanche 5 mars, à 14h (durée 3h) vacances scolaires

Virginie Laidin, Paysages imaginaires (dessin automatique)

Samedi 11 mars, à 14h (durée 3h)

MÉDIATION

Visiteur individuel

Accueil personnalisé, du mardi au samedi (heures d’ouverture de la galerie).

Groupes et scolaires

Visites commentées gratuites, sur inscription : contact.dav@cd31.fr

LA GALERIE 3.1 FÊTE SES 5 ANS !!!

Inaugurée en 2018, La galerie 3.1 a organisé 22 expositions, soutenu 58 artistes et accueilli plus de 27 000 visiteurs.se.s.

La galerie 3.1, au cœur de Toulouse, est un espace culturel public dédié aux expositions et aux rencontres artistiques proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

La galerie 3.1 est un lieu de découverte, de soutien et de proximité :

Une programmation de 4 expositions par an, ouverte à toutes les disciplines, aux partenariats, aux artistes émergent·e·s et reconnu·e·s.

Des rencontres artistiques (concert, performance, atelier, conférence…) en liens avec les expositions et les événements culturels portés ou accompagnés par le Département.

ℹ INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS

7, rue Jules Chalande – 31000 Toulouse

05 34 45 58 30

cultures.haute-garonne.fr

facebook Haute-Garonne Cultures

Métro – Ligne A Station Capitole, Esquirol

Vélo Toulouse – Station n°3 Rue de la Pomme

HORAIRES

Du mardi au mercredi de 10h à 17h.

Du jeudi au vendredi de 10h à 18h.

Le samedi de 12h à 18h.

Le dimanche 5 mars, 2 avril et 7 mai de 12h à 18h.

Direction des arts vivants et visuels :

05 34 45 58 30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T10:00:00+01:00

2023-05-13T18:00:00+02:00