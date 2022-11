[La galerie 3.1] Noyer le poisson avec Xavier Pinel La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne, 1 décembre 2022, Toulouse.

[La galerie 3.1] Noyer le poisson avec Xavier Pinel 1 décembre 2022 – 5 février 2023 La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne

Entrée libre

A force de noyer le poisson, sortirez-vous libre de la caverne?

La galerie 3.1 – Conseil départemental de la Haute-Garonne 7 rue Jules Chalande 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact.dav@cd31.fr »}]

Xavier Pinel mène une esquive artistique expérimentale.

Vous êtes invité.e à y participer et à noyer le poisson avec lui ! Comment ?

En parcourant l’espace d’exposition, imaginé comme la caverne de Platon, vous pourrez jouer avec votre perception pour mieux décoder les origines des images, les mises en abyme, les faux-semblants, les détournements, les appropriations et plus encore.

Vernissage le 8 décembre à 19h

FICTION OU RÉALITÉ?

Xavier Pinel questionne la perception du réel à travers la fiction et inversement. Comme ses pairs, il fait dialoguer les techniques anciennes et nouvelles. Images fixes et images en mouvement apparaissent aussi bien en peinture, photographie, vidéo et installation. La même image peut subir d’infinies traductions. Ces réversibilités sont au cœur de la réflexion de l’artiste. A force de démultiplier les dimensions et les sens, est-il possible de mieux mesurer notre perception ? Pouvons-vous atteindre une forme de vérité, d’absolu… ?

Cet « enjeu perceptif » questionne aussi « un enjeu artistique ». Quel est le statut de l’objet produit par l’artiste ? Et lorsqu’il délègue son geste créatif à une machine, à une intelligence artificielle, quel est cet objet ? Est-ce une œuvre… ?

Xavier Pinel crée au bénéfice du doute et de l’expérimentation, mais aussi du hasard et des rencontres. A propos, les œuvres de cette exposition ont été conçues lors d’une résidence à la SCAC Marestaing en juillet 2022. Il a su contempler ce lieu et s’en saisir. Ses œuvres en sont à la fois les témoins et une mémoire mouvante. On y retrouve Doff, l’artiste qui partageait ce temps de création avec lui. On les voit jouer avec leur propre image et savoir-faire divulgués. Ce face à face, ce jeu d’apparition et de disparition dans l’atelier, n’est pas moins qu’une « autre dimension » de l’autoportrait.

LE PARTENARIAT

L’exposition présente les œuvres réalisées par Xavier Pinel dans le cadre d’une résidence à la SCAC Marestaing en collaboration avec l’UCRM.

Depuis 2020, le Conseil départemental soutient la SCAC Marestaing pour l’organisation de cette résidence commune entre un.e artiste africain et un.e artiste de la Haute-Garonne.

Le choix de l’artiste du département se fait en collaboration avec l’UCRM.

Créée en 2017, la SCAC Marestaing, Société Coopérative d’Art Contemporain, reçoit de mai à octobre des sculpteurs et sculptrices africain·es en résidence et les expose. Lieu agréé par l’Institut français (Visas pour la création).

L’unité culture de L’UCRM, Union Cépière Robert Monnier, conseille, forme et accompagne les artistes.

ÉVÉNEMENTS

Vernissage

Le jeudi 8 décembre à 19h.

MÉDIATION

Visiteur individuel

Accueil personnalisé, du mardi au samedi (heures d’ouverture de la galerie).

Groupes et scolaires

Visites commentées gratuites, sur inscription : contact.dav@cd31.fr

ℹ INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture du mardi au vendredi à partir de 10h

Le samedi de 12h à 18h.

Les dimanches 4 décembre 2022 et 5 février 2023 de 12h à 18h.

Direction des arts vivants et visuels :

05 34 45 58 30



