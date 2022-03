La Gale + 4CatsEars Chalon-sur-Saône, 4 mars 2022, Chalon-sur-Saône.

La Gale + 4CatsEars LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-03-04 – 2022-03-04 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 5 10 La Gale

< Rap - Suisse >

Rap violent et textes intelligents, la rappeuse suisse d’origine libanaise est influencée par son passé

punk qu’elle fait vivre dans ses lives engagés, dans la lignée des rappeuses telles que Casey ou

Keny Arkana. Après un premier album éponyme sorti en 2012 et produit par un des enfants

prodiges de la scène electro lausannoise, Christian Pahud, elle revient avec Salem City Rockers en

2015 sur des prods de I.N.C.H. et Al’Tarba. En 2020, elle annonçait son retour avec l’album

“Acrimonium”, mêlant prods futuristes et sonorités ouvertement old school.

> Découvre : https://bit.ly/3oQaDYr

4CatsEars

< Rap - Chalon-sur-Saône >

4CatsEars est une rappeuse/chanteuse et productrice chalonnaise. Entre Soul et Rap, son flow et ses textes vous emmèneront au coeur d’une atmosphère intimiste mais néanmoins pétillante et ensoleillée, faite d’intrus colorées, d’amour et de sucre.

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

dernière mise à jour : 2022-02-15 par