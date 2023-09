Soirée contes et repas – De rêves et de vent La Galardière Combrand, 19 octobre 2023, Combrand.

Combrand,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

De rêves et de vent – Soirée contes et repas.

Cette nuit-là ils se sont aimés. Ils ont lié leurs mains, leurs poitrines, leurs corps en entier jusqu’à se fondre l’un dans l’autre.

À partir de 14h, viens cuisiner de bons produits issus de l’agriculture paysanne locale et aider à préparer le repas du soir.

Le Plat de Résistance est une cantine associative, participative et militante, ouverte le mercredi midi sur réservation au 07.81.70.94.48..

La Galardière Le Plat de Résistance

Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and the bond with others, in the Bocage Bressuirais.

De rêves et de vent – Storytelling evening and meal.

That night they loved each other. They bound their hands, their chests, their whole bodies until they melted into each other.

From 2pm onwards, come and cook good local produce and help prepare the evening meal.

Le Plat de Résistance is an associative, participative and militant canteen, open for lunch on Wednesdays by reservation on 07.81.70.94.48.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con los demás, en el Bocage Bressuirais.

De rêves et de vent – Una noche de cuentos y comida.

Aquella noche se amaron. Se ataron las manos, el pecho, todo el cuerpo, hasta fundirse el uno en el otro.

A partir de las 14:00, venga a cocinar sabrosos productos locales y ayude a preparar la cena.

Le Plat de Résistance es un comedor asociativo, participativo y militante, abierto para comer los miércoles previa reserva en el 07.81.70.94.48.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

De rêves et de vent – Märchenabend mit Essen.

In dieser Nacht haben sie sich geliebt. Sie haben ihre Hände, ihre Brüste, ihre ganzen Körper miteinander verbunden, bis sie ineinander verschmolzen.

Ab 14 Uhr kannst du gute Produkte aus der lokalen bäuerlichen Landwirtschaft kochen und bei der Zubereitung des Abendessens helfen.

Le Plat de Résistance ist eine assoziative, partizipative und militante Kantine, die mittwochs mittags auf Reservierung unter 07.81.70.94.48 geöffnet ist.

