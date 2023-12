LE BOSSU DE NOTRE DAME LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, 13 février 2024, Paris.

Adaptation et mise en scène de Olivier SolivérèsAvec Clara Hesse ou Laura FavierArnaud Perron ou Tristan Robin Adrien Biry-Vicente ou Benjamin Cohen Augustin de Monts ou Pierre KhorsandNommé aux Molières 2017 Jeune PublicUne version inédite, drôle et moderne du chef-d’œuvre de Victor Hugo, un spectacle enchanteur et captivant, savoureux mélange de théâtre, de commedia dell’arte et de comédie musicale.Après le succès de la comédie Ados, Olivier Solivérès, auteur et metteur en scène, nous plonge cette fois-ci en plein milieu du XVème siècle dans des décors somptueux, pour une version originale, drôle et poétique du chef d’œuvre de Victor Hugo. Duels, poursuites, intrigues : une histoire d’amour pleine de rebondissements, d’action, de poésie et d’humour, qui ravira petits et grands.Le Saviez-vous ? Après quatre années de triomphe au Théâtre de la Gaîté puis au Théâtre Antoine,découvrez ou redécouvrez ce spectacle déjà culte.Décor Juliette Azzopardi, Pauline Gallot et Stéphane VuarnetCostumes Sartoria Farani de RomeMusique Cyril Giroux« Tous les ingrédients d’une bonne pièce sont là ! Victor Hugo serait fier de ce spectacle. »Le Parisien« De combats d’épée en farces qui font rires de 4 à 104 ans, cette adaptation est une très belle surprise ! » ELLE« Une adaptation très originale, dynamique et franchement très drôle.Les situations cocasses s’enchaînent en cascade pour le plus grand plaisir du public.A faire découvrir à toute la famille. »Le Pariscope

Tarif : 21.80 – 46.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 16:30

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris