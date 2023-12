BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, 12 février 2024, Paris.

Adaptation et mise en scène d’Olivier Solivérès Nommé aux Molières 2022 Jeune PublicOlivier Solivérès nous présente le premier spectacle jeune public utilisant des hologrammes et du mapping. Avec Marion Belhamou / Marine Villet / Hadrian LevêqueAlexis Mériaux / Thomas Langlet Vénice Thomas Colla / Solal Pinhas-Meyer / Yaëlle et Talie Zemmour / Morgane Ricoteau / Nawel KhaldiEt la voix de PIERRE ARDITI dans le rôle du miroir Après Ados, Le Bossu de Notre Dame, Chevaliers, Princesse et Dragons et Au Pays du Père Noël, Olivier Solivérès vous embarque dans le légendaire conte de Blanche Neige et les 7 nains.Vous retrouverez avec plaisir la douce Blanche Neige qui devra affronter sa méchante et déjantée belle-mère. Heureusement les 7 nains, à la fois joyeux et espiègles, seront là pour l’accompagner dans cette grande aventure.Redécouvrez ce conte mythique, revisité dans une version musicale, poétique, pleine d’humour et avec pour la 1ère fois en France sur un spectacle pour enfants des hologrammes et du mapping pour encore plus de féérie et de magie !Vidéaste : Sébastien Mizermont /Assistant metteur en scène : Guillaume Rubaud Costumes : Pauline Zurini / Décors : Pauline GallotLa presse en parle :Une merveilleuse adaptation d’Olivier Soliveres avec hologrammes et mapping. Cocasse. Les enfants frémissent. Un spectacle pour les enfants ou les parents ne s’ennuient pas, ça ne se refuse pas / FIGAROSCOPEUne mise en scène très ingénieuse. Le texte plein d’humour interpelle les parents et enchante encore et toujours les enfants. / LA TERRASSEDu vrai spectacle !FRANCE 3 (19/20)C’est un pur chef d’œuvre ! / LA PROVENCE

Tarif : 21.80 – 45.90 euros.

Début : 2024-02-12 à 16:30

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris