L’EMBARRAS DU CHOIX LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’EMBARRAS DU CHOIX LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, 7 janvier 2024, Paris. L’EMBARRAS DU CHOIX La nouvelle folie de Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINOC’est vous qui allez choisir la suite de l’histoire !!Le jour de ses trente-cinq ans Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le public.Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous ! AvecDorothée Deblaton ou Amaya Carreté, Margaux Maillet ou Julie DesbruèresSébastien Azzopardi ou Thomas Perrin, Augustin de Monts ou Delphin Lacroix, Patrice Latronche ou Thierry Lanckriet

Tarif : 23.60 – 48.20 euros.

Début : 2024-01-07 à 16:30
Réservez votre billet ici
LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE
26 Rue de la Gaité
75014 Paris

