DAKH DAUGHTERS THEATRE ONYX St Herblain Cedex, 14 mars 2024, St Herblain Cedex.

Les Dakh Daughters ou « Les filles du Dakh » se forment en 2012 à Kiev. Les combats ravageant leur pays, elles se réfugient en France.Aujourd’hui, ces filles de Chevchenko, grand poète ukrainien, et des Sex Pistols nous invitent à un spectacle révolte ! Elles sont comédiennes, musiciennes, chanteuses, affranchies de toute censure et de tout tabou. Le groupe se permet tout : l’hommage aux lignes harmoniques slaves, des compositions théâtrales rock, minimalistes ou explosives.« Ukraine Fire » est un concert de femmes aux voix puissantes, humaines, sensibles pour donner à voir, venir panser, et pourquoi pas penser, le monde d’aujourd’hui.—Durée : 1h30Concert debout

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:30

THEATRE ONYX 1 PLACE OCEANE ATLANTIS 44815 St Herblain Cedex