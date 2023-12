MARION RAMPAL SALLE PAUL FORT Nantes, 21 mars 2024, Nantes.

Meilleure artiste vocale (ce sont les Victoires du Jazz 2022 qui le disent), Marion Rampal tisse un folklore personnel immédiatement familier, en quartet autour de son chant virtuose mais épuré.À l’heure des replis identitaires et des procès en appropriation culturelle (pour prendre deux extrêmes), la démarche de Marion Rampal fait plaisir à voir – et surtout à entendre -, la Française brouillant allègrement les pistes entre blues, folk, jazz et classique. Une voix capable de tout qui, paradoxalement, touche encore plus au sublime en resserrant le propos depuis Tissé, grand album de 2022. Sur des arrangements jamais ostentatoires imaginés avec le guitariste Matthis Pascaud, la chanteuse y revendique une appartenance à L’île aux chants mêlés, lieu fantasmé où naissent ses chansons éminemment poétiques, quelque part entre la Louisiane, les Antilles et le Québec.Marion Rampal : voixMatthis Pascaud : guitareSimon Tailleu : contrebasseRaphaël Chassin : batterie

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

SALLE PAUL FORT 9 RUE BASSE-PORTE 44000 Nantes