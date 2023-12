GUIGNOL, le spectacle – GUIGNOL LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

GUIGNOLLe spectaclePour la 1ère fois, Guignol prend vie sur scène !Pour sauver le théâtre du vieux monsieur qui les manipule, Guignol et ses amis vont se transformer en humains et vivre des grandes aventures. Mais la méchante Betty et son complice Le Teigneux rodent, et la transformation de Guignol en humain n’est pas sans conséquences…Avec Aurore Blineau / Victor Bourigault / Simon Drai /Vincent Gillieron / Margaux Lloret / Lucie Mantez Imaginé et mis en musique par Sorel. Livret : Anthony Michineau. Mise en scène & paroles : Ned GrujicChorégraphies : Philippe Bonhomeau. Combats : Christophe Mie. Claquettes : Elodie Hec. Création marionnettes : Olivier Sion. Costumes : Corinne Rossi. Création lumière : Alexandre Delabie. Création vidéos : Michael Xerri et Medhi IzzaDurée : 1h10A partir de 4 ans

Tarif : 27.10 – 45.80 euros.

Début : 2023-12-30 à 11:00

Réservez votre billet ici

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris 75