L’EMBARRAS DU CHOIX LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’EMBARRAS DU CHOIX LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, 30 décembre 2023, Paris. L’EMBARRAS DU CHOIX La nouvelle folie de Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINOC’est vous qui allez choisir la suite de l’histoire !!Le jour de ses trente-cinq ans Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le public.Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous ! AvecDorothée Deblaton ou Amaya Carreté, Margaux Maillet ou Julie DesbruèresSébastien Azzopardi ou Thomas Perrin, Augustin de Monts ou Delphin Lacroix, Patrice Latronche ou Thierry Lanckriet

Tarif : 23.60 – 48.20 euros.

Début : 2023-12-30 à 16:30 Réservez votre billet ici LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75014 Lieu LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Adresse 26 Rue de la Gaité Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris Latitude 48.839058 Longitude 2.323042 latitude longitude 48.839058;2.323042

