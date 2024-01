Parra for Cuva La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 31 mai 2024.

Parra for Cuva Le compositeur allemand débarque dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique ! Vendredi 31 mai, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

L’identité sonore de Parra for Cuva peut se résumer en un seul mot : Wanderlust. Réputé pour son sens aigu du monde, sa musique, combinée à des visuels époustouflants, crée un royaume magique où la résonance des tambours en acier des Caraïbes peut s’entremêler avec d’anciens instruments zimbabwéens et transporter l’auditeur dans des contrées lointaines. Avec des singles en tête des charts et deux albums acclamés, Majouré et Darwîś, la percée de Parra for Cuva est venue avec la sortie de Paspatou. N’ayant pas peur de mêler les expérimentations de la piste de danse à des paysages sonores acoustiques et ethniques, son quatrième album studio, Juno, implique des collaborations avec des musiciens du monde entier. Parra for Cuva a honoré des festivals prestigieux et des scènes à guichets fermés dans le monde entier, notamment Burning Man et Sziget. Il a également livré des sessions live captivantes, telles que la performance de Cercle Music dans le cadre magnifique du paysage mexicain. Attendu en 2024, son prochain album, Mimose, promet un autre voyage sonore captivant.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/parra-for-cuva »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

