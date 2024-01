TONY ANN LA GAITE LYRIQUE Paris, jeudi 25 avril 2024.

Après une résidence de quatre spectaclesà guichets fermés au 360Paris Music Factory, le pianiste et compositeur canadien Tony Ann entreprend maintenant sa première tournéeeuropéenne. Avec plus de 5 millions de followers dans le monde sur les réseaux sociaux, Tony Ann emmènera son spectacle virtuose sur la route en divertissant les foules avec des performances qui repoussent les limites du genre néoclassique. Présentant les moments forts de sa trilogie EPS EMOTIONALLY (BLUE, ORANGE, RED) , des collaborations pop et des morceaux inédits, Tony Ann est heureuxde présenter son monde d’émotions et d’harmonie sur scène près de chez vous.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA GAITE LYRIQUE 3 Bis, Rue Papin 75003 Paris 75