Darzack La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 5 avril 2024.

Darzack Darzack prolonge les territoires sombres de la techno jusque dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique… vous êtes conviés et conviées à vivre ce live surpuissant ! Vendredi 5 avril, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

« Après, Rhizom et sa techno frontale et sans concession puis le hypnotique Advent Calendar, Darzack nous emmène sur ses terres bretonnes, le long de la Côte d’Émeraude, avec Drowning the Machines, un album plus intime et introspectif, fruit d’un travail au long cours avec le réalisateur Yann Perrin.

Darzack confesse avoir toujours voulu aller plus loin que de jouer des titre pour faire danser. Ceux qui ont vu ses lives surpuissants savent combien il aime mélanger les esthétiques pour plonger le public dans des univers variés. Après la déflagration de son premier album et les recherches hypnotiques du second, il nous prévient qu’il n’en est qu’au début de son évolution artistique. En combinant rythmes élaborés, sound design et harmonies singulières, il pousse plus loin les curseurs d’une techno qui n’a pas fini de nous révéler ses richesses. Aujourd’hui, c’est son goût de la poésie qu’il affiche dans un mot-valise : hypnoésie, concept aux allures de manifeste sonique fédérateur derrière lequel nous serons de plus en plus nombreux à le suivre. » Antoine Dabrowski

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

