Europe et Sentiment La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 29 mars 2024.

Europe et Sentiment En mars prochain, Laetitia Chabannes et son podcast Europe et Sentiment s’installent à la Gaîté Lyrique pour discuter et imaginer notre Europe, nos Europes de demain. 29 mars – 28 juin, les vendredis La Gaîté Lyrique Accès libre

Début : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Fin : 2024-06-28T19:00:00+02:00 – 2024-06-28T20:00:00+02:00

Guerre en Ukraine, abstention record, montée des extrêmes, droits des femmes, représentation des minorités, réchauffement climatique, migrations… l’Europe n’a jamais été aussi bousculée et paradoxalement aussi débattue qu’aujourd’hui. En juin 2024, plus de 400 millions d’électeur·rices seront appelés à voter pour la 10e fois de son histoire à la plus grande élection supranationale du monde : les élections européennes.

Le podcast Europe et Sentiment y consacre sa 3e saison depuis le Plateau de la Gaîté Lyrique. Laetitia Chabannes recevra des personnalités européennes ou des inconnu·es à raconter leur première fois à ces élections, de 1979 à nos jours. Ces témoignages singuliers se font l’écho intime et personnel des enjeux et évolutions qui traversent notre société européenne. Car s’intéresser à l’Europe, c’est s’intéresser à tous les sujets qui façonnent aujourd’hui notre société : écologie, place des minorités, élargissement, féminisme, régionalisme et autonomie, futur de la démocratie, etc. C’est imaginer ensemble l’avenir de notre continent.

Alors, pourquoi irez-vous voter en 2024 ?

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

