Baloji La Gaîté Lyrique Paris, 22 mars 2024, Paris.

Baloji Vendredi 22 mars 2024, 19h30 La Gaîté Lyrique Tarif plein : 33€

Après son dernier album 137 avenue Kaniama, l’artiste touche-à-tout Baloji est de retour avec une oeuvre magistrale qui se décline sous plusieurs aspects : AUGURE, son premier long métrage comme réalisateur, présenté en sélection officielle du festival de Cannes 2023 dans la catégorie “Un certain regard”, puis AUGURE, un album monumental (36 titres) composé de quatre EPs, écrits du point de vue des quatre personnages du film, et enfin AUGURE, une exposition proposée au public pour la première fois en octobre 2023 au MOMU (Musée de la Mode) d’Anvers.

En attendant l’album et l’exposition, AUGURE est un film choral retraçant l’histoire de quatre personnages considérés comme sorcières et sorciers. Ils vont trouver le moyen de s’entraider pour sortir de leur assignation dans une Afrique fantasmagorique.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/baloji »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00