FLAVIEN BERGER LA GAITE LYRIQUE Paris Catégorie d’Évènement: Paris FLAVIEN BERGER LA GAITE LYRIQUE Paris, 15 mars 2024, Paris. Dans le cadre de sa tournée « Dans Cent Tour », Flavien Berger opère un « Re-tour » et revient dans l’intimité des premières salles parisiennes dans lesquelles il a pu jouer !

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 19:30
LA GAITE LYRIQUE
3 Bis, Rue Papin
75003 Paris

